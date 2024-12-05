Rusya ve Kuzey Kore Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Yürürlüğe Soktu

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RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Kuzey Kore arasında haziran ayında imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu, başkent Moskova'da ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girmesini öngören protokolü imzaladı. Protokol gereği, Rusya ve Kuzey arasında yapılan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi.