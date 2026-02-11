Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Bir iç rapor, Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center (MCC) cezaevinde görev yapan gardiyanların, hapishaneden çıkacak haberleri bekleyen yoğun medya ilgisine karşı sahte bir 'ceset' görüntüsüyle basını yanıltmaya çalıştığını ortaya koydu.

MEDYA KALABALIĞINI DAĞITMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Rapora göre, hapishane yetkilileri, 10 Ağustos 2019'da Jeffrey Epstein'ın hücresinden çıkarıldığı iddia edilen bir sahte bedeni çekim yapan basın mensuplarının gözü önünde göstermeye çalıştı. Bu tuzağın, medya kalabalığını dağıtmak ve gerçek olayların dışarıya yansımasını geciktirmek için planlandığı belirtiliyor.

SAPIK MİLYARDER HÜCRESİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

O dönemde, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı bekleyen Epstein, hücresinde ölü bulunmuştu. Resmî otopsi raporları ölümünü intihar olarak kaydederken, gardiyanların olay gecesi protokollere uymadığı ve gerekli kontrolleri yapmadığı belirlenmişti. Bu iki gardiyan daha sonra kayıtları sahte şekilde doldurdukları gerekçesiyle federal soruşturma kapsamında yargılandı.

Hapishanedeki bu "sahte görüntü" taktiği, yetkililerin basınla başa çıkmak için olağandışı yöntemlere başvurduğu iddiasını gündeme getirdi. Epstein'in ölümü ve sonrası süreç, yıllardır hem resmî soruşturmaların odağında hem de komplo teorilerinin merkezinde yer alıyor. Bu yeni detay, hapishanedeki olayların yönetimine ve medyayla ilişkilerine dair daha fazla soru işareti doğurdu.