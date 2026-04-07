Sanchez\'den Çatışmalara Son Çağrısı

İSPANYA Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunarak, savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştüğünü belirterek, ortak hedeflerinin barış ve istikrar olduğunu bildirdi. Sanchez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştüm. Hepimiz müreffeh ve barış dolu bir Orta Doğu istiyoruz. Çatışmanın tırmanması, küresel ölçekte yıkıcı bir gerilemeye yol açacaktır. İspanya bu savaşın derhal sona erdirilmesini talep ediyor" ifadelerini kullandı.