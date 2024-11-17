FRANSA'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler, hareketin 6. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.
'Sarı Yelekliler' hareketinin 6. yıl dönümü kapsamında, ülke genelinde farklı kentlerde eylemler yapıldı. Hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösteren Sarı Yelekliler, referandum düzenlenmesi taleplerini aktardı.
Gösteri sırasında, yakın zamanda hayatını kaybeden 'Sarı Yelekliler' için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Son Dakika › Dünya › Sarı Yelekliler, Hareketin 6. Yıl Dönümünde Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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