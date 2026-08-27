Savaş Suçlusu Mladic Hayatını Kaybetti

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Bosnalı Sırp savaş suçlusu eski general Ratko Mladic, Lahey'de müebbet hapis cezasını çektiği cezaevinin hastanesinde öldü.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından mübebbet hapis cezasına çarptırılan Mladic, Sırp RTS kanalının bildirdiğine göre, Lahey'deki bir cezaevi hastanesinde hayatını kaybetti. Mladic, ölümünden önce birden fazla felç geçirdi.

Mladic, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Saraybosna kuşatması ve 1995 yılında yaklaşık 8 bin Boşnak erkek ve çocuğun öldürüldüğü Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle uluslararası mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

Ratko Mladic, "soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları" nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.