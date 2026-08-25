SDG'nin Varoluşuna Son Verildi - Son Dakika
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SDG'nin Varoluşuna Son Verildi

SDG\'nin Varoluşuna Son Verildi
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Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri'nin bağımsız askeri güç olarak varlığının sona erdiğini duyurdu.

Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) "bağımsız bir askeri güç" olarak varlığına son verildiğini duyurdu.Abdi bu açıklamayı Şam'daki başkanlık sarayında, devlet televizyonundan yayınlanan bir konuşmada yaptı."Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz" dedi.Mazlum Abdi, 20 Ağustos'ta Suriye ordusuna tam entegrasyonun sağlandığını açıklamıştı.Suriye'deki Kürtlerin öncülüğündeki SDG ile Şam yönetimi, 10 Mart 2025'te entegrasyon anlaşmasına varmıştı.Anlaşma, SDG'nin kontrolündeki geniş bir bölgeyi Suriye ordusu ile çatışmalarda kaybetmesiyle sonuçlanan çatışmaların ardından gelmişti.Haber gelişiyor...

Kaynak: BBC

Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya SDG'nin Varoluşuna Son Verildi - Son Dakika

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