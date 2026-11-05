Senato ve Meclisi ele geçiren Demokratlar Cumhuriyetçilerin kalesinde de kazandı

Senato ve Meclisi ele geçiren Demokratlar Cumhuriyetçilerin kalesinde de kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi olarak görülen bölgelerde üst üste zaferler kazanarak Senato ile Temsilciler Meclisi'ni ele geçirdi. Bu başarıların ardından kameralar, kucaklaşan ve sevinç gösterisi yapan Demokratları görüntüledi.
Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi bölgelerde bir dizi zafer kazanıp, Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ele geçerince kucaklaşmalar, sevinç gösterileri ve gülümsemeler kameralara takıldı.
Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .
Kaynak: BBC
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