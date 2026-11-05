Senato ve Meclisi ele geçiren Demokratlar Cumhuriyetçilerin kalesinde de kazandı

Demokratlar, Cumhuriyetçilerin kalesi bölgelerde bir dizi zafer kazanıp, Senato ve Temsilciler Meclisi'ni ele geçerince kucaklaşmalar, sevinç gösterileri ve gülümsemeler kameralara takıldı.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .