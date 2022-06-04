Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi

04.06.2022 11:43
Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi

ABD senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania adayını belirlemek için yapılan ön seçim yarışında, Dr. Mehmet Öz ve rakibi David McCormick arasında yüzde 0,5 oranında oy farkı olduğu için oylar yeniden sayılmaya başlanmıştı.

ABD senato seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania adayını belirlemek için yapılan ön seçim yarışında, Dr. Mehmet Öz ve rakibi David McCormick arasında yüzde 0,5 oranında oy farkı olduğu için oylar yeniden sayılmaya başlanmıştı. McCormick dün yaptığı açıklamayla senatörlük yarışından çekildiğini ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak Dr. Mehmet Öz'ü destekleyeceğini duyurdu.

ABD eski Başkanı Trump'ın da desteklediği kalp cerrahı ve ünlü televizyon programcısı Dr. Mehmet Öz'ün, Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Parti adına Demokrat Parti Adayı John Fetterman'a karşı ABD Senatosu için yarışacağı kesinleşti. Cumhuriyetçi Parti'nin iki adayı Öz ve McCormick, 17 Mayıs'ta karşı karşıya gelmiş, 1.3 milyondan fazla oy kullanılmış ancak iki aday arasındaki oy farkı çok az olduğu için eyaletin 'otomatik yeniden sayım' yasası devreye girerek oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. Pennsylvania eyaletinde otomatik yeniden sayım yasası, iki aday arasında yüzde 0,5 veya daha az oy farkı olduğunda yürürlüğe girmektedir.

DESTEKLEYECEĞİNİ BELİRTTİOyların yeniden sayılması tamamlanmadan dün David McCormick, canlı yayında yaptığı açıklamayla çekildiği açıklandı. McCormick açıklamasında "Bugün Mehmet Öz'ü arayıp zaferinden dolayı tebrik ettim, Cumhuriyetçileri ve Pensilvanyalıları senato adaylığının arkasında birleştirmeye çalışmak için üzerime düşeni yapacağımı söyledim" dedi.

Dr. Mehmet Öz ise sosyal medya hesabından "David McCormick'ten nazik bir telefon aldım ve sonbahar seçimlerinde verdiği destek sözü için son derece müteşekkirim. Pennsylvania ve Amerika için daha parlak bir gelecek hedefini paylaşıyoruz" dedi. ABD Senatosu seçimleri 8 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.


Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi
Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi
Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi
Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi
YORUMLAR
500
'Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım' diyen Mehmet Öz, ABD'de senato adayı olmaya hak kazandı 'Seçilirsem Türk vatandaşlığından çıkarım' diyen Mehmet Öz, ABD'de senato adayı olmaya hak kazandı Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin senato adaylığını Mehmet Öz kazandı Pensilvanya'da Cumhuriyetçi Partinin senato adaylığını Mehmet Öz kazandı
Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyetçi Parti, Pennsylvania, Mehmet Öz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
23:06 Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
23:04 NATO'ya katılmak için başvuruda bulunan İsveç ve Finlandiya'ya Türkiye'den mesaj: Üyelikleri taleplerimize verecekleri yanıta bağlı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 11:51:14. #1.13#
SON DAKİKA: Senatörlük yarışında Cumhuriyetçilerin adayı Mehmet Öz oldu, rakibi çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement