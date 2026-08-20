Şeybani, Türk askerleri iddialarını reddetti

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne Türk askerlerinin konuşlandırılacağı yönündeki iddiasını reddederek, üssün Suriye Hava Kuvvetleri için yenilendiğini söyledi. İsrail'in saldırısının "meşru hiçbir gerekçesi olmadığını" belirten Şeybani, gerçek bir siyasi irade olması halinde İsrail ile müzakerelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, İsrail'in salı günü saldırı düzenlediği Ebu Zuhur Hava Üssü'ne Türk askerlerinin konuşlandırılacağı yönündeki İsrail iddiasını reddetti.

Şeybani, çarşamba günü Axios'a verdiği röportajda, İsrail tarafına Ebu Zuhur'da Türk askeri üssü kurulması, kalıcı Türk askeri varlığı oluşturulması veya Türk askerlerinin konuşlandırılmasına yönelik herhangi bir plan bulunmadığını açıkça ilettiklerini söyledi.

"Burada bir Türk üssü kurma, kalıcı Türk askeri varlığı oluşturma veya Türk kuvvetlerini bölgeye konuşlandırma yönünde herhangi bir niyet yoktu" diyen Şeybani, üssün Suriye Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmak üzere yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla yenilendiğini belirtti.

Türk askeri yetkililerin, eğitim ve daha geniş kapsamlı askeri iş birliği çerçevesinde üssü ziyaret ettiğini doğrulayan Şeybani, bölgede Türk askeri yığınağı bulunmadığını, tesisin büyük ölçüde boş olduğunu ve henüz faaliyete geçmediğini bildirdi.

TÜRKİYE DE İSRAİL'İN İDDİALARINI REDDETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dün yaptığı açıklamada, Suriye'nin Ebu Zuhur Üssü'ne Türk askerlerinin konuşlandırılmasına izin verdiği yönündeki İsrail iddialarını reddetmişti. Açıklamada, "İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından ortaya atılan temelsiz iddiaların, Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan hukuksuz İsrail saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığı" belirtildi. Türkiye'nin Suriye hükümetiyle iş birliğini sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, Suriye'de güvenlik, istikrar ve refahın tesisi için Suriye hükümetiyle meşru zemindeki iş birliğini kararlılıkla sürdürecek ve Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasına asla izin vermeyecektir" denildi.

"İSRAİL'İN SALDIRI İÇİN MEŞRU BİR GEREKÇESİ YOKTU"

Şeybani, İsrail'in Ebu Zuhur Hava Üssü'ne saldırısını eleştirerek, "Bu bombardımanın meşru hiçbir gerekçesi yoktu" dedi. İsrail, salı günü Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde, Türkiye sınırına yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Ebu Zuhur Hava Üssü'ne sekiz hava saldırısı düzenlemişti. Suriye devlet televizyonuna göre, pist ve depolama alanlarının hedef alındığı saldırıda can kaybı bildirilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından Suriye'nin üste Türk askerlerinin konuşlandırılmasına izin vermek üzere olduğunu ileri sürmüş, İsrail'in Şam yönetimini böyle bir adıma karşı önceden uyardığını söylemişti. Şeybani ise İsrail'in bu iddiasını reddederek, Ebu Zuhur'daki çalışmaların Suriye Hava Kuvvetleri'nin kullanımına yönelik olduğunu vurguladı.

"GERÇEK BİR SİYASİ İRADE OLMASI HALİNDE MÜZAKERELER YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Şeybani, Suriye ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yaklaşık bir yıldır yürütülen görüşmelerde, "Önemli ilerleme kaydettik ve güvenlik anlaşması için kağıt üzerinde mutabık kalınan bir formüle ulaştık. Ancak İsrail daha sonra taahhütlerinden geri adım attı ve üzerinde uzlaşılan formül sahada uygulanmadı" dedi.

Güvenlik kaygılarının tek taraflı ele alınamayacağını vurgulayan Şeybani, "Biz İsrail'in güvenlik kaygılarını dikkate aldığımız gibi, İsrail de Suriye'nin güvenlik kaygılarını dikkate almalı ve yayılmacı politikası ile Suriye topraklarındaki askeri operasyonlarına ilişkin kaygılarımızı ciddi biçimde ele almalıdır" ifadelerini kullandı.

Şeybani, "gerçek bir siyasi irade" olması halinde müzakerelerin yeniden başlayabileceğini belirterek, "Her iki tarafın güvenliğini sağlayan, Suriye'nin egemenliğine saygı gösteren ve gerilim döngüsünü sürdürmek yerine bölgede daha fazla istikrara katkıda bulunan mutabakatlara ulaşılabilir" diye konuştu.

İsrail'in Suriye'ye yönelik askeri operasyonlarını da eleştiren Şeybani, "İsrail de Suriye'ye yönelik politikasını yeniden değerlendirmeli ve askeri operasyonlar ile saldırıların sürmesinin uzun vadeli güvenlik sağlamayacağını, aksine istikrarsızlığı artıracağını kabul etmelidir" ifadelerini kullandı.