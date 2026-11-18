Şi Cinping, APEC Zirvesi için Shenzhen'e gelen Trump'ı havalimanında karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 18-19 Kasım'da yapılacak 33'üncü APEC Zirvesi'ne katılmak için Çin'in Shenzhen kentine gelen ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında karşıladı. Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılamada kırmızı halı serildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e geldi. Trump'ı Shenzhen'deki havalimanında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıladı.
ABD Başkanı Donald Trump, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 33'üncü Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentine ulaştı. Trump'ı taşıyan uçağın Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından karşılama için kırmızı halı serilirken, ABD Başkanı'nı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping karşıladı.
Kaynak: DHA
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