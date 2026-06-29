Siçuan\'da 5.5 Büyüklüğünde Deprem

ÇİN'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hafif yaralandı, can kaybı yaşanmadı.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Siçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gaoxian ilçesinde yerel saatle 00.12'de 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmaları başlatıldı.

Yibin Deprem Yardım Komuta Merkezi'nden alınan bilgilere göre, saat 03.30 itibarıyla herhangi bir can kaybı bildirilmezken, hafif yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede güvenlik amacıyla 196 kişinin tahliye edildiği ve yardım faaliyetlerinin koordineli bir şekilde sürdüğü aktarıldı.