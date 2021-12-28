Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi

İngiltere'nin Lincolnshire kentinde yer alan Skegness sahilinde yürüyüşe çıkan John Nuttall isimli adam, biraz yürüyüş yaptıktan sonra karşılaştığı manzara nedeniyle duraksadı. Duraksamasının nedeni ise yol kenarındaki köpeklerin arasında annesi tarafından terk edilen bir sıpa olmasıydı.

YANINA YAKLAŞINCA FARK ETTİ

Nuttall, sıpanın yanına gittiğinde garipliği hemen fark etti. Çünkü sıpa, kendi türünün aksine bir köpek gibi hareket ediyordu. İlk başta ne yapacağına karar veremeyen Nuttall, daha sonra sıpayı da alarak evinin yolunu tuttu.

BİBERONLA BESLEMEYE BAŞLADI

Nuttall hayli güçsüz kalan sıpayı biberonla beslemeye başladığını vesıpanın ilk haline göre daha iyi bir duruma geldiğini belirtti. Yaşadığı olay hakkında konuşan Nuttall, "Bütün gün köpeklerle vakit geçiriyor. Ayrıca beni takip ediyor. İnsanlar beraber olmaktan, onların ilgisini çekmekten hoşlanıyor. Şu anda kendisinin farkında değil, köpek olduğunu sanıyor" dedi.