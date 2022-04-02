Sırbistan'daki Kömür Madeni Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kişi de Yaralandı - Son Dakika
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Sırbistan'daki Kömür Madeni Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kişi de Yaralandı

02.04.2022 01:17
Sırbistan'daki Kömür Madeni Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kişi de Yaralandı

BELGRAD, 1 Nisan (Xinhua) — Soko madeninin sahibi olan kamu madencilik şirketi Resavica'nın yöneticisi Sasa Spasic, maden kazasının rutin kömür işlemesi sırasında yerel saatle 04.00 civarında, yeraltı maden kuyusunun içinde gerçekleştiğini söyledi. Basın açıklamasına göre Spasic, VE 3/1 kazı odasında kömürün çöktüğünü ve çalışma alanına ani şekilde metan sızdığını belirtti. Soko madeninin müdürü Drago Milinkovic, […]

<a class='keyword-sd' href='/sirbistan/' title='Sırbistan'>Sırbistan</a>'daki Kömür Madeni Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kişi de Yaralandı

BELGRAD, 1 Nisan (Xinhua) — Soko madeninin sahibi olan kamu madencilik şirketi Resavica'nın yöneticisi Sasa Spasic, maden kazasının rutin kömür işlemesi sırasında yerel saatle 04.00 civarında, yeraltı maden kuyusunun içinde gerçekleştiğini söyledi. Basın açıklamasına göre Spasic, VE 3/1 kazı odasında kömürün çöktüğünü ve çalışma alanına ani şekilde metan sızdığını belirtti.

Soko madeninin müdürü Drago Milinkovic, "Madende aldığımız güvenlik önlemleri en yüksek düzeyde, ancak ani bir metan salınımı yaşandı ve yapabileceğimiz bir şey yoktu" dedi. Bakanlık, kuyuda mahsur kalan madencilerin kurtarıldığını ve tıbbi yardım sağlandığını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kazanın ardından yaralananların ve hayatını kaybedenlerin ailelerine gönderdiği mektupta, "Hepimizin iyiliği için çalıştıkları tüm o zor günler ve gecelerin bedelini kimse ödeyemez, ancak bu en zor anlarda en yakınlarına ve yaralı meslektaşlarına gerekli tüm yardımı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yaralananların bir an önce iyileşmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yerel basın, Soko kömür madeninin sıklıkla metan patlaması yaşanması nedeniyle tehlikeli bir yer olduğunu belirtti. Madende 1974'te meydana gelen metan patlamasında 15, 1998'de gerçekleşen patlamadaysa 29 kişi hayatını kaybetmişti.

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Madencilik, Nisan, Kömür, Kamu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Sırbistan'daki Kömür Madeni Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kişi de Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sırbistan'daki Kömür Madeni Kazasında 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 18 Kişi de Yaralandı - Son Dakika
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