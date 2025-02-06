Söder'in Göçmen Zombi Benzeri Tanımı Tepki Çekti - Son Dakika
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Dünya

Söder'in Göçmen Zombi Benzeri Tanımı Tepki Çekti

Bavyera Başbakanı Söder, göçmenleri 'kötü yürüyenler' olarak nitelendirerek eleştirileri üzerine çekti.

06.02.2025 22:10
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Haber: İlhan Baba

(ALMANYA)- Bavyera Başbakanı ve Hiristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başbakanı Söder: Göçmenleri zombilere benzeterek"kötü yürüyenler" olarak niteledi.

Bavyera Eyalet Başkanı Markus Söder, eyalete ait sınır polisinin yetkilerinin genişletilmesini talep ederek ilginç bir benzetme yaptı. Söder'in, popüler bir fantastik 'zombi avcılar' dizisine ye atıfta bulunarak göçmenleri "kötü yürüyücüler" olarak nitelemesi tepki çekti.

Perşembe sabahı Oberaudorf'taki Inn Köprüsü'nde yapılan büyük çapta sınır kontrolü, her zamanki gibi federal polis ile koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak Söder, Bavyera sınır polisinin gelecekte tamamen bağımsız bir şekilde denetim yapabilmesini talep etti. Hiristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Söder ve Eyalet İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Bundestag seçim kampanyası kapsamında Oberaudorf'a giderek yedi yıl önce kurulan Bavyera sınır polisinin son dönemdeki başarılarını vurguladı.Söder ve Herrmann 2024 yılına ait düşen suç oranlarını paylaştı.

Söder'in bu çıkışı, Almanya'daki göç ve entegrasyon tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, sınır politikalarının güvenlik kaygıları çerçevesinde söylemsel olarak sertleştirilmesinin, toplumsal uyumu zedeleyebileceğini belirtiyor. Bu son gelişme, Bavyera sınırlarındaki güvenlik politikalarının ve Söder'in liderlik tarzının önümüzdeki seçimlerde nasıl bir etki yaratacağı konusunda merak uyandırıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Söder'in Göçmen Zombi Benzeri Tanımı Tepki Çekti - Son Dakika

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