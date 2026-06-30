Sofuoğlu: Anayasa Koruma Sadece Güvenlik Değil - Son Dakika
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Sofuoğlu: Anayasa Koruma Sadece Güvenlik Değil

30.06.2026 21:05
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TGD Başkanı Sofuoğlu, anayasanın korunmasında ayrımcılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya Türk Toplumu (TGD) Başkanı Gökay Sofuoğlu, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (Verfassungsschutz) 2025 yılı raporunun ardından yaptığı açıklamada, anayasanın korunmasının yalnızca güvenlik kurumlarının görevi olmadığını belirterek, demokrasiye destek ve ayrımcılıkla mücadelenin de bu sürecin temel unsurları olduğunu vurguladı.

Sofuoğlu, raporun sağ aşırılığın Almanya'da demokrasiye yönelik en büyük tehdit olmayı sürdürdüğünü ve radikalleşmenin giderek daha fazla dijital ortamda yaşandığını ortaya koyduğunu ifade etti. Aşırılık yanlısı grupların sosyal medya, video platformları, mesajlaşma uygulamaları ve çevrim içi oyunlar aracılığıyla özellikle gençlere ulaştığına dikkat çekti.

"Ayrımcılığa karşı koruma aynı zamanda anayasayı korumaktır" diyen Sofuoğlu, anayasanın herkesin onurlu, eşit ve özgür bir yaşam sürmesini güvence altına aldığını belirterek, bu güvencenin sokakta, kurumlarda ve dijital ortamda nefret söylemine karşı kararlılıkla savunulması gerektiğini söyledi."

Açıklamada, ırkçılık, antisemitizm, Müslüman karşıtı ırkçılık ve diğer ayrımcılık biçimlerinin toplumda ciddi sorunlar olmaya devam ettiği vurgulandı. Bu tür deneyimlerin insanların güven duygusunu, aidiyet hissini ve devlete olan güvenini zedelediği, çözümsüz bırakılmasının ise radikalleşme için uygun bir zemin oluşturduğu ifade edildi.

Radikalleşmeyle mücadelenin erken yaşta başlaması gerektiğini belirten Sofuoğlu, önleyici çalışmaların radikalleşme ortaya çıktıktan sonra değil, gençlerin desteklenmeye, takdir edilmeye ve demokratik katılım imkanlarına ihtiyaç duyduğu dönemde hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

TGD, federal hükümetin "Demokrasi Yaşıyor" programında dijital alana daha fazla önem vermesini olumlu karşıladığını, ancak aynı dönemde demokrasi projelerine yönelik bütçe kesintilerinin planlanmasını çelişkili bulduğunu açıkladı. Açıklamada, dijital ortamda nefret söylemi ve aşırılıkla mücadelenin yalnızca güvenlik kurumlarıyla değil, gençlere ulaşan ve radikalleşmeyi önlemeye çalışan sivil toplum kuruluşlarının istikrarlı şekilde desteklenmesiyle mümkün olacağı belirtildi.

Sofuoğlu, "Almanya'nın çeşitliliği sorun değil, demokrasiyi güçlendiren bir değer olarak gören ortak bir gelecek vizyonuna ihtiyacı var. Biz de bu hedef doğrultusunda katkı sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sofuoğlu: Anayasa Koruma Sadece Güvenlik Değil - Son Dakika

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