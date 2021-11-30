Bugün saat 10:40 sularında Khizi bölgesindeki Garaheybat hava sahasında yapılan eğitim uçuşları sırasında Azerbaycan Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter düştü.
Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Açıklamada, "Devlet Sınır Hizmeti'ne bağlı askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Garaheybet Askeri Havaalanında eğitim uçuşları sırasında düştü. Helikopter mürettebatı arasında ölen ve yaralananlar var" ifadelerine yer verildi.
Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var - Son Dakika Dünya