Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan'da askeri helikopter düştü! ölü ve yaralılar var

Köprüde şehit edilen Erol Olçok ile Abdullah Gül'ün yer aldığı 4 fotoğraf gündem oldu

MÜSİAD tarih verdi, hem de çok yakın: Dolardaki ani hareketlilik sona erecek

Sesinin en çok yükseldiği an! "Erken seçim" çıkışı parti grubunda alkış tufanı koparttı

Bugün saat 10:40 sularında Khizi bölgesindeki Garaheybat hava sahasında yapılan eğitim uçuşları sırasında Azerbaycan Devlet Hudut Teşkilatı'na ait bir askeri helikopter düştü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, askeri bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü kaydedildi. Açıklamada, "Devlet Sınır Hizmeti'ne bağlı askeri helikopter, Hızı bölgesindeki Garaheybet Askeri Havaalanında eğitim uçuşları sırasında düştü. Helikopter mürettebatı arasında ölen ve yaralananlar var" ifadelerine yer verildi.

Devlet Sınır Hizmeti ve Başsavcılık yetkililerinin olay yerinde olduğu ve olayla ilgili ortak soruşturma yürütüldüğü aktarıldı.