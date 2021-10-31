Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz
31.10.2021 14:05
Son dakika! Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirveye ilişkin açıklama geldi. 20 dakika planlanmasına rağmen 1 saat 10 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz. Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiği" ifadeleri yer aldı.
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31.10.2021 14:19:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz - Son Dakika