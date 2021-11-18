Son dakika haberi: Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermeni birlikleri Tovuz bölgesi yönünde mevzilere ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni birliklerinin Çinarlı köyündeki mevzilerinden Kohanebi köyü istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun biçimde ateş altına aldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 18 Kasım saat 14.10'dan itibaren Şemşeddin ilinin Çinarlı köyündeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi köyü istikametindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun biçimde ateş altına aldığı belirtildi. Azerbaycan birliklerince misillemede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Azerbaycan askerleri arasında can kaybı olmadığı aktarıldı.