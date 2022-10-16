Son dakika haberi! Norveç'te havalimanını görüntüleyen Rus vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Norveç'te havalimanını görüntüleyen Rus vatandaşı gözaltına alındı

16.10.2022 12:43
Son dakika haberi! Norveç'te havalimanını görüntüleyen Rus vatandaşı gözaltına alındı

Son dakika haber... Norveç'te Tromso Uluslararası Havalimanı'nda fotoğraf ve görüntü çeken; drone, kamera ve benzeri birçok görüntüleme ekipmanı taşıyan 51 yaşındaki Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Norveç'te Tromso Uluslararası Havalimanı'nda fotoğraf ve görüntü çeken; drone, kamera ve benzeri birçok görüntüleme ekipmanı taşıyan 51 yaşındaki Rus vatandaşı gözaltına alındı.

Norveç Polis Servisi'nden yapılan açıklamada, "Polis, Tromso Havalimanı'nda fotoğraf çeken ve gözlem yapan bir Rus vatandaşını gözaltına aldı" denildi. Açıklamada, polis ekiplerinin drone, kamera ve benzeri birçok görüntüleme ekipmanına el koyduğu ifade edildi. İsmi açıklanmayan şüphelinin Tromso Havalimanı'nda drone ile çekim yaptığı, ayrıca Kirkenes bölgesindeki havalimanından da fotoğraflara sahip olduğu aktarıldı.


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Son dakika haberleri... Norveç'te Rus vatandaşı iki insansız hava aracıyla gözaltına alındı Son dakika haberleri... Norveç'te Rus vatandaşı iki insansız hava aracıyla gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Norveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Norveç'te havalimanını görüntüleyen Rus vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Norveç'te havalimanını görüntüleyen Rus vatandaşı gözaltına alındı - Son Dakika
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