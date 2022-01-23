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Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu

23.01.2022 12:57
Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu

Son dakika habere göre 75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu'nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak'ta yola çıkmıştı.

75 yaşındaki Fransız Jean-Jacques Savin, Atlantik Okyanusu'nu özel yapılmış kanosuyla kürek çekerek geçmek için 1 Ocak'ta yola çıkmıştı. Savin'in ekibi dün yaptıkları açıklamada, Savin'in Kuzey Atlantik Okyanusu'nda ters dönmüş kanonun içinde cansız bedeninin bulunduğunu duyurdu.

Jean-Jacques Savin, okyanustaki hava şartlarından korunmak için özel yapım kanosuyla 1 Ocak günü Portekiz'den yola çıkmış ve 75'inci doğum gününü seyir halindeyken kutlamıştı. Hava kuvvetlerinden emekli paraşütçü Savin'in ekibi dün akşam yaptıkları açıklamada "Arkadaşımız Jean-Jacques'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Jean-Jacques'in cansız vücudu (kanonun) kabinde cansız bulundu" ifadelerini kullandı.

TERS DÖNMÜŞ KANONUN İÇİNDE BULUNDUDenizcinin ekibi açıklamalarında; Savin'in Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 2 tane tehlike sinyali gönderdiğini belirtilerek "Ne yazık ki okyanus bu sefer, denizi ve denizde seyahati çok seven dostumuzdan daha güçlüydü" ifadelerine yer verdi. Portekiz sahil güvenliğinin, Savin'in kanosunu Cuma günü Azores (Kuzey Atlantik Okyanusu'nda bulunan takım adalar) yakınlarında ters dönmüş olarak bulduğunu ve bir dalgıcın dün Savin'in cesedini ters dönmüş kanonun içinde bulduğu belirtildi.EN SON ÇARŞAMBA GÜNÜ HABER ALINMIŞTI2019 yılında da benzer bir seyahat gerçekleştiren Savin, seyahatinden detayları paylaştığı sosyal medya adresindeki en son mesajında; 19 Ocak Çarşamba günü Azores yakınlarında olduğunu, hayatının tehlikede olmadığını ve şiddetli rüzgar altında ilerlediğini yazmıştı.

Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu
Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu
Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu
Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu
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Atlantik Okyanusu, Portekiz, Ocak, Jean, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Okyanusu kanosuyla geçmek isteyen 75 yaşındaki Jean-Jacques Savin ölü bulundu - Son Dakika
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