Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun - Son Dakika
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Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun

09.03.2022 15:55
Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun

Son dakika haber... Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mariupol'da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba yaptığı açıklamada, Rusya'nın Mariupol'da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ettiğini belirterek, "Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba açıklamasında, "Rusya, Mariupol'da 400 binden fazla kişiyi rehin tutmaya devam ediyor, insani yardım ve tahliyeyi engelliyor. Gelişigüzel bombardıman devam ediyor. Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun. Dünyayı harekete geçmeye çağırıyorum! Rusya'yı, sivillere ve bebeklere yönelik barbarca savaşını durdurmaya zorlayın!" ifadelerini kullandı.


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Dmitro Kuleb, Mariupol, Rusya, İlaç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaklaşık 3 bin yeni doğan bebek ilaç ve gıdadan yoksun - Son Dakika
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