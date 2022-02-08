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Son dakika haberi... Yüksek tansiyonlu kişilerde uzun süreli parasetamol kullanımı kalp krizi ve felç riskini yükseltiyor - Son Dakika

Son dakika haberi... Yüksek tansiyonlu kişilerde uzun süreli parasetamol kullanımı kalp krizi ve felç riskini yükseltiyor

08.02.2022 14:29
Son dakika haberi... Yüksek tansiyonlu kişilerde uzun süreli parasetamol kullanımı kalp krizi ve felç riskini yükseltiyor

Son dakika haberleri... İskoçyalı bilim insanları, yaptıkları bilimsel araştırmayla yüksek tansiyonu olan kişilerin uzun süreli parasetamol içeren ilaç kullanmaları halinde kalp krizi ve felç riskinin yükseldiğini açıkladı.

İskoçyalı bilim insanları, yaptıkları bilimsel araştırmayla yüksek tansiyonu olan kişilerin uzun süreli parasetamol içeren ilaç kullanmaları halinde kalp krizi ve felç riskinin yükseldiğini açıkladı.

Edinburgh Üniversitesi'nden bilim insanları hipertansiyonu olan bireylerde asetaminofen'in (parasetamol) kan basıncı üzerindeki etkilerini inceleyerek uzun süreli kullanımı halinde kalp krizi ve felç riskinin yükselttiğini tespit etti. Günde yaklaşık 4 g düzenli asetaminofen kullanımı veya sekiz standart tablet, kalp hastalığı veya felç riskini yaklaşık yüzde 20 oranında artırma riski olduğu ifade edildi.

KISA SÜRELİ KULLANIMLARDA SORUN YARATMIYOR

Araştırmayı yapan bilim insanları, çalışmalarının 'uzun süreli' parasetamol içeren tedavileri incelediğini belirterek kısa süreli kullanımların herhangi bir sorun yaratmayacağını vurguladı. Asetaminofen veya çoğunlukla bilinen adıyla parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir.


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Edinburgh Üniversitesi, Kalp Krizi, İskoçyalı, İlaç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Yüksek tansiyonlu kişilerde uzun süreli parasetamol kullanımı kalp krizi ve felç riskini yükseltiyor - Son Dakika Dünya


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