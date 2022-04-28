Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık

28.04.2022 14:23
Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya yaptığı seyahatle ilgili olarak basına açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'ya yaptığı seyahatle ilgili olarak basına açıklamalarda bulundu. Guterres, Borodyanka kentinden basına yaptığı açıklamada "O yıkılan binaları gördüğümde, ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçtığını, ailemin bir kısmının sonunda öldüğünü gördüm. Yani, savaş 21. Yüzyıl'da bir saçmalık" ifadelerini kullandı.

Guterres, Borodyanka kentinde bombalardan tahrip olmuş yerlerde incelemelerde bulundu. Basına kısa açıklama yapan Genel Sekreter "O yıkılan binaları gördüğümde, ne hissettiğimi söylemeliyim. Ailemi, şimdi yıkılmış ve siyah olan evlerden birinde hayal ettim. Torunlarımın panik içinde kaçtığını, ailemin bir kısmının sonunda öldüğünü gördüm. Yani, savaş 21. yüzyılda bir saçmalık. Savaş şeytanidir. ve bu durumları gördüğümüzde gönlümüz elbette kurbanlarla birlikte. Ailelerine başsağlığı diliyoruz, ancak duygularımız, 21. yüzyılda bir savaşın kabul edilebilir olmasının hiçbir yolu olmadığı yönünde. Şuna bak" dedi.

'SUÇLARIN EN KÖTÜSÜ SAVAŞIN KENDİSİ 'Rusya'nın işgali altında toplu ölümlerin meydana geldiği Buça'ya giden Guterres, bombardıman sonucu harabeye dönmüş yerlerin birinde basına açıklama yaptı. Guterres, "Bu korkunç siteyi gördüğümüzde, kapsamlı bir soruşturma ve hesap verebilirliğin ne kadar önemli olduğunu hissediyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin durumu ele almasına ve savcılığın zaten burada olmasına sevindim. Uluslararası Ceza Mahkemesini tamamen destekliyorum ve Rusya Federasyonu'na Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliğini kabul etmesi için çağrıda bulunuyorum. Ancak savaş suçlarından bahsettiğimizde, suçların en kötüsünün savaşın kendisi olduğunu unutamayız" ifadelerini kullandı.'EN YÜKSEK BEDELİ SİVİLLER ÖDÜYOR'Genel Sekreter Irpin'de yaptığı açıklamada ise "Bu korkunç senaryo, ne yazık ki her zaman doğru olan bir şeyi gösteriyor: Siviller her zaman en yüksek bedeli ödüyor. Bu binalarda masum siviller yaşıyordu. Hiç katkıda bulunmadıkları bir savaş için en yüksek bedeli ödüyorlardı. ve bu, dünyanın her yerinde herkesin hatırlaması gereken bir şey. Nerede bir savaş varsa, en yüksek bedeli siviller ödüyor" dedi.

Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık
Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık
Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık
Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık
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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Savaş, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... BM Genel Sekreteri: Savaş, 21. Yüzyıl'da bir saçmalık - Son Dakika
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