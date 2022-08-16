İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz

16.08.2022 11:46

Üçlü Muhtıra ile ilgili konuşan İsveç Başbakanı Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz." açıklamasında bulundu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmak için yaptıkları başvuru, Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. İki ülkenin uyguladıkları ambargolar ve teröristlere destek çıkmaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

ANLAŞMA İMZALANMIŞTI

Bu gelişmelerin ardından üyelik için Türkiye'nin desteğini almak isteyen iki ülke lideri, anlaşma yoluna gitmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı dörtlü görüşmenin ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında "Üçlü Muhtıra" imzalandı. İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesinin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından hazırlanan "Üçlü Muhtıra"ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde imza attı.

Son Dakika! İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye'nin NATO için istediği koşulları yerine getireceğiz

"TÜRKİYE'NİN ŞARTLARINI YERİNE GETİRECEĞİZ"

Bugünse düzenlenen basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in NATO'ya üye olması için Türkiye ile yapılan anlaşmaya uyacaklarını söyledi. Andersson, "Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz." dedi.

OKAN KALE'NİN İADESİ

Kart dolandırıcılığı suçlamasıyla İsveç'e kaçan "Okan Kale" isimli şahsın Türkiye tarafından iadesinin istendiğini söyleyen Andersson, "Bu karar İsveç ve uluslararası yasalara göre alındı ve biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Son Dakika Dünya İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsveç Başbakanı Andersson: Türkiye ile NATO üyeliği konusundaki Mutabakat Zaptının koşullarını yerine getireceğiz - Son Dakika
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