İmzalanan kararname resmi yasal bilgi portalında yayınlandı ve Kararnamede, "Turizm ve turizm faaliyetleri alanında kamu yönetimini geliştirmek, turizm endüstrisinin gelişiminin verimliliğini artırmak ve federal hükümet organlarının yapısını optimize etmek için Federal Turizm Ajansı'nı kaldırmaya karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika › Dünya › Son Dakika | Putin, Federal Turizm Ajansı'nın kaldırılmasına karar verdi - Son Dakika

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