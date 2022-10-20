Son Dakika | Putin, Federal Turizm Ajansı'nın kaldırılmasına karar verdi - Son Dakika
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Son Dakika | Putin, Federal Turizm Ajansı'nın kaldırılmasına karar verdi

20.10.2022 10:18
Son Dakika | Putin, Federal Turizm Ajansı'nın kaldırılmasına karar verdi

Edinilen son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Turizm Ajansı'nın (Rostourism) kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Turizm Ajansı'nın (Rostourism) kaldırılmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Rostourism'in tüm işlevleri Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na devredildi.

İmzalanan kararname resmi yasal bilgi portalında yayınlandı ve Kararnamede, "Turizm ve turizm faaliyetleri alanında kamu yönetimini geliştirmek, turizm endüstrisinin gelişiminin verimliliğini artırmak ve federal hükümet organlarının yapısını optimize etmek için Federal Turizm Ajansı'nı kaldırmaya karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
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Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son Dakika | Putin, Federal Turizm Ajansı'nın kaldırılmasına karar verdi - Son Dakika

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