Rusya sabah saatlerinde Ukrayna 'nın liman kenti Odesa'ya füze saldırıları düzenledi. Saldırıda, 2'si çocuk olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiği 31 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Son dakika! Rusya, Odesa'yı füzelerle vurdu: Toplamda 18 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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