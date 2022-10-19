Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi - Son Dakika
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Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi

19.10.2022 17:16

Sosyal medyada ismini vermek istemeyen bir adam, evinin tadilatı esnasında bulduğu çantayı bir videoya çekerek açtı. İçinden para ve gazete kupürleri çıkan çanta, milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İsmini açıklamak istemeyen bir şahıs, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, evinin tadilatı sırasında bulduğu çantanın içerisinden çıkanları sergiledi.

Evinin tadilatı sırasında şans eseri buldu, çantanın içinden çıkanları milyonlarca kişi izledi

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Şahsın çektiği video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Herkes, çantanın içerisinden ne çıkacağını merak edip, nefesini tutarak videoyu izledi.

Evinin tadilatı sırasında şans eseri buldu, çantanın içinden çıkanları milyonlarca kişi izledi

İÇİNDEN PARA VE GAZETE KÜPÜRÜ ÇIKTI

Çantanın içerisinden çıkanlar ise şaşkınlığa neden oldu. Gizemli çantadan çok sayıda gazete kupürü ile tomar tomar para çıktı.

Evinin tadilatı sırasında şans eseri buldu, çantanın içinden çıkanları milyonlarca kişi izledi
Evinin tadilatı sırasında şans eseri buldu, çantanın içinden çıkanları milyonlarca kişi izledi
Evinin tadilatı sırasında şans eseri buldu, çantanın içinden çıkanları milyonlarca kişi izledi
YORUMLAR
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Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi - Son Dakika
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