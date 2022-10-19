İsmini açıklamak istemeyen bir şahıs, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, evinin tadilatı sırasında bulduğu çantanın içerisinden çıkanları sergiledi.
Şahsın çektiği video, kısa süre içerisinde milyonlarca görüntülenme aldı. Herkes, çantanın içerisinden ne çıkacağını merak edip, nefesini tutarak videoyu izledi.
Çantanın içerisinden çıkanlar ise şaşkınlığa neden oldu. Gizemli çantadan çok sayıda gazete kupürü ile tomar tomar para çıktı.
Son Dakika › Dünya › Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi - Son Dakika