Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi

Düğünlerdeki ilginç geleneklere her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Yurtdışında kaydedilen bir görüntü, paylaşılmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde damadın, düğün salonunun hemen ortasında gelinin ayak bandını çıkardığı anlar yer aldı.

DAVETLİLER İÇ ÇAMAŞIRI SANDI

Gelenekten haberi olmayan davetliler ise düğün salonunun ortasında yaşananlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazı davetlilerin, gelinin ayak bandını iç çamaşırı zannederek büyük bir şaşkınlık yaşadıkları öğrenildi. Video, bazı çevrelerce tepkilere de neden oldu.