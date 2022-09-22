Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Gelin ve damadın hareketleri düğündeki konukları şaşkına çevirdi

22.09.2022 19:14

Sosyal medyada yayılan bir düğün videosunda damadın gelinin ayak bandını çıkardığı anlar ve yaşananlara şahit olan konukların şaşkınlığı yer aldı.

Düğünlerdeki ilginç geleneklere her gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Yurtdışında kaydedilen bir görüntü, paylaşılmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu görüntülerde damadın, düğün salonunun hemen ortasında gelinin ayak bandını çıkardığı anlar yer aldı.

DAVETLİLER İÇ ÇAMAŞIRI SANDI

Gelenekten haberi olmayan davetliler ise düğün salonunun ortasında yaşananlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bazı davetlilerin, gelinin ayak bandını iç çamaşırı zannederek büyük bir şaşkınlık yaşadıkları öğrenildi. Video, bazı çevrelerce tepkilere de neden oldu.

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Damatlık, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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