Squid Game dizisinin yapımcısı ikinci sezon için Netflix'le anlaştı - Son Dakika
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BBC

Squid Game dizisinin yapımcısı ikinci sezon için Netflix'le anlaştı

13.06.2022 16:50
Squid Game dizisinin yapımcısı ikinci sezon için Netflix'le anlaştı

Netflix, Kore yapımı Squid Game adlı dizinin ikinci sezonu için onay verdi.

Netflix, Kore yapımı Squid Game adlı dizinin ikinci sezonu için onay verdi. Dizinin yazarı ve yapımcısı Hwang Dong-hyuk ile ikinci sezon için anlaşma imzalayan Netflix, "Yeni bir tur başlıyor" dedi.

Birinci sezonun başrol oyuncu su numara 456, yani Song Gi-hun adlı karakteri canlandıran Lee Jung-jae ve gizemli bir karakteri canlandıran Lee Byung-hun, ikinci sezonda da yer alacak.

Dizinin ilk sezonunda yarışma için oyuncu seçen ve takım giyen isimsiz bir karakteri canlandıran Gong Yoo da ikinci sezonda muhtemelen geri dönecek.

İlk sezonda ölümcül bir oyuna katılan yarışmacılardan kazanan, 45,6 milyarlık bir nakit ödülün sahibi oluyordu.

Pazar akşamı Netflix'in sosyal medya kanallarından yapılan açıklamada, yönetmenin 12 yıl önce hazırladığı ancak sadece geçen yıl yayımlanan diziye duyulan ilgi için teşekkür etti:

"Squid Game'in ilk sezonunu hayata geçirmek 12 yıl aldı. Ancak Netflix'teki en ünlü dizi olması 12 gün sürdü. Yazar, yapımcı ve yönetmeni olarak diziyi izleyen ve seven herkese teşekkür ederim."

Yönetmen, ikinci sezonda seyircilerin Young-hee'nin erkek arkadaşı Cheol-su ile de tanışacağını duyurdu.

Young-hee ilk oyunda gözleriyle yarışmacıları takip eden, şarkıyı söyleyen ve kırmızı ışık yandığında hareket halinde olan yarışmacıları vuran dev şişme bebekti.

Hwang'ın Netflix'le ikinci ve üçüncü sezon için görüşmelere başladığını duyurmasının üzerinden altı ay geçtikten sonra gelen açıklamada, ikinci sezonun ne zaman başlayacağına dair bir ipucu ise verilmesi.

Squid Game'in ilk sezonu 17 Eylül 2021'de yayına girmiş ve Netflix'te dünya genelinde tüm zamanların en çok izlenen yapımı olmuştu.

Kore dramasında Park Hae-soo, Wi Ha-joon, HoYeon Jung, O Yeong-su, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung ve Hindistanlı aktör Anupam Tripathi de rol almıştı.

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Kaynak: BBC

Squid Game, Kore, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Squid Game dizisinin yapımcısı ikinci sezon için Netflix'le anlaştı - Son Dakika

BBC
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