Starmer İstifa Etti, Burnham Yeni Başbakan

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, istifasını İngiltere Kralı 3'üncü Charles'a resmen sundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral 3'üncü Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Starmer'ın görevinden ayrılmasıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya taşınan Burnham, ilk konuşmasında yeni hükümetin önceliklerini açıkladı. Daha istikrarlı ve sorumlu bir siyaset anlayışı izleyeceğini kaydeden Burnham, hayat pahalılığıyla mücadele, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin hükümetin temel öncelikleri arasında olacağını aktardı.

Eski İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Başbakanlık Konutu 10 numara önünde son konuşmasını gerçekleştirdi. Partisini tarihi bir yenilgiden çıkardığını söyleyen Starmer, başbakanlık görevini yürütmenin 'hayatının ayrıcalığı' olduğunu bildirdi. Starmer, İngiltere'nin artık daha güçlü olduğunu belirterek, "2024'teki galibiyetimizden bu yana tek amacım ülkemize başbakan olarak hizmet etmekti. Uluslararası itibarımız daha iyi bir konumda. Ülkemdeki bütün iradeyi çok yakından gözlemledim. Halefim Andy Burnham'a başarılar diliyorum. Aileme ve ekibime teşekkür etmek istiyorum. İngiliz halkına teşekkür ediyorum, Bana bu fırsatı verdiği için" ifadelerini kullandı.