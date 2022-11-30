Savaşın korkunç yüzü! Doktorlar ameliyatları telefon ışığında yapıyor

24 Şubat'tan beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşında gerilim sürüyor. Rus ordusu ve Ukrayna kuvvetleri arasındaki savaş cephede devam ederken bölgeden kan donduran görüntüler gelmeye devam ediyor.

DOKTORLAR AMELİYATLARDA TELEFON IŞIĞI KULLANIYOR

Rus ordusunun Ukrayna'daki kritik enerji altyapılarına yönelik son dönemlerde düzenlediği füze saldırıları nedeni ile elektrik kesintilerinin sürdüğü bölgelerde sağlık sektörü de olumsuz etkilendi. Hastanelerin birçoğunda jeneratör sistemleri yeterli gelmediği veya arızalı olduğu için sağlık hizmetleri de aksadı. Kesintiler esnasında ameliyatta olan Ukraynalı doktorlar, ameliyatlarına telefon ışıkları ile devam etmek zorunda kalıyor.

RUS ORDUSUNUN YENİ HEDEFİ: ENERJİ SANTRALLERİ

Öte yandan Rus askerlerinin Ukrayna'da bulunan enerji santrallerini hedef alması yüzünden bölgede uzun süredir enerji sorunu yaşanıyor. Öyle ki santrallerin hedef alınması yüzünden komşu ülke Moldova'da ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

SAVAŞTA SON DURUM NE?

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley, Ukrayna'daki savaşta 100 bin civarında Rus, 100 bin civarında da Ukrayna askerinin öldüğünü açıklamıştı. Orgeneral Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 40 bin kadar da sivilin yaşamını yitirdiğini tahmin ettiklerini belirtmişti.

RUSYA EN SON EYLÜL AYINDA AÇIKLAMA YAPTI

Moskova'nın askeri kayıplara ilişkin son açıklaması ise geçtiğimiz eylül ayında gelmişti. Kremlin ölen asker sayısını 5 bin 937 olarak açıklamıştı