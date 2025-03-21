Sudan Ordusu, Hartum'daki Sarayı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika
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Dünya

Sudan Ordusu, Hartum'daki Sarayı Kontrol Altına Aldı

Sudan Ordusu, iki yıl süren iç savaşın ardından Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı geri aldı.

21.03.2025 18:41
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(ANKARA) - Sudan Ordusu, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı kontrol altına aldığını ve bunun yaklaşık iki yıl süren iç savaşın ardından büyük bir kazanım olduğunu belirtti. Ancak orduya karşı savaşan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) mücadelelerinin henüz bitmediğini ve savaşçılarının bölgede kaldığını ifade etti.

Sudan Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Hartum'un merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünün yeniden orduya geçtiği duyuruldu. Ordu RSF militanlarının yaklaşık 400 metre mesafede olduğunu ve orduya ait birkaç askerin yanı sıra devlet televizyonundan üç gazetecinin de öldüğü bir insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradıklarını belirtti.

Orduya karşı savaşan RSF de sarayın civarlarında kalmaya devam ettiklerini ve bir saldırı başlattıklarını açıkladı.

RSF, 2023 yılının Nisan ayında paramiliter güçlerin silahlı kuvvetlere entegrasyonu üzerine bir anlaşmazlık nedeniyle ordu ile savaşa girmiş Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı da dahil olmak üzere şehri hızla ele geçirmişti.

Ordu son zamanlarda önemli kazanımlar elde etmiş ve RSF'den ülkenin merkezindeki toprakları geri almıştı. Ülkenin batısında kontrolü pekiştiren RSF, Sudan'ı fiili bir bölünmeye doğru sürükledi. RSF, kontrol ettiği bölgelerde paralel bir hükümet kurmayı planlıyor, ancak bu hükümetin uluslararası alanda geniş çapta tanınması beklenmiyor. Ordu ve RSF, 2019'da Sudan'ın eski devlet başkanı Ömer el-Beşir'i iktidardan indirmenin ardından birleşmiş, daha sonra ise sivil hükümeti de devirmişti.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Hartum, Dünya, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sudan Ordusu, Hartum'daki Sarayı Kontrol Altına Aldı - Son Dakika

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