Şükriye Işıkal'ın 'Mavi Kelebek' Sergisi Paris'te - Son Dakika
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Dünya

Şükriye Işıkal'ın 'Mavi Kelebek' Sergisi Paris'te

Şükriye Işıkal'ın mozaik sergisi 'Mavi Kelebek', 3 Mayıs'a kadar Paris'te sanatseverlerle buluşuyor.

22.04.2025 12:37
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(ANKARA) - Farklı ve çok yönlü çalışmalarıyla tanınan sanatçı Şükriye Işıkal'ın 3 Nisan'da Paris Anadolu Kültür Merkezi'nde açılan mozaik sergisi "Mavi Kelebek", 3 Mayıs'a kadar görülebilecek. Sergi, Paris'li sanatseverler tarafından ilgiyle karşılandı.

Mozaik, yüzey süsleme, ahşap boyama gibi çok sayıda alanda çeşitli eserler veren sanatçı Şükriye Işıkal, Paris'teki Paris Anadolu Kültür Merkezi'nde, 3 Nisan'da "Mavi Kelebek" isimli kişisel sergisini açtı. Parisli sanatseverler tarafından büyük ilgi gören sergi, 3 Mayıs'a kadar açık kalacak.

Sergiye ilişkin bilgi veren Paris Anadolu Kültür Merkezi Başkanı Demir Fıtrat Onger, Türkiye'den gelen bir sanatçıyı ağırladıklarını belirterek, "Sergideki eserleri görmenizi tavsiye ederim" dedi. Onger, Işıkal'ın, klasik resim yapma yerine, mozaikler ve farklı parçaların birleşiminden ortaya çıkardığı son derece ilginç eserlerinin sanatseverlere sunulduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Paris Başkonsolos Yardımcısı Tuğba Çabukoğlu, Işıkal'ın eserlerinin Paris'te, sanatın merkezinde çok kişiye ulaşacağını belirterek, başarı diledi.

Şükriye Işıkal da "Birçok güzelliğe sahip mozaik sanatını sizlerle paylaşmak benim için çok büyük bir mutluluk. Sanat ve kültürler arasında köprüler kuran, sanatın gücüne inananlardan biri olarak siz değerli sanatseverleri burada ağırlamak benim için sadece bir sanat etkinliği değil, bir bir dostluk ve kültürel yakınlaşma" diyerek, sergiye ilgi gösterenlere teşekkürlerini sundu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Şükriye Işıkal'ın 'Mavi Kelebek' Sergisi Paris'te - Son Dakika

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