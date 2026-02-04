Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon - Son Dakika
Dünya

Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon

Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
04.02.2026 20:50
ABD ordusunun Suriye'de DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonları devam ederken CENTCOM'dan açıklama geldi. CENTCOM, 5 günde Suriye genelinde DEAŞ'a yönelik 5 operasyon düzenlediklerini açıkladı.

Suriye'de hükümet ile YPG arasında sağlanan ateşkes, terör örgütü için de bir devrin sonu oldu. ABD, Suriye'de artık bir devlet olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

ABD, SURİYE'DE DEAŞ'I VURDU

Yeni dönemde ABD'den Suriye'de ilk büyük hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Suriye genelindeki çok sayıda DEAŞ hedefine yönelik beş hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

DEAŞ TESİSLERİ HEDEF ALINDI

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar; bir haberleşme tesisi, kritik bir lojistik düğüm noktası ve silah depolama sahaları dahil olmak üzere birçok DEAŞ tesisini hedef aldı.

Açıklamada, hedeflerin; sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlı (helikopter) hava araçları ve insansız hava sistemleri tarafından atılan yaklaşık 50 hassas mühimmat kullanılarak imha edildiği belirtildi.

"DEAŞ'LA MÜCADELE KONUSUNDAKİ KARARLIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu hedeflerin vurulması, DEAŞ'ın Suriye'de yeniden canlanmasını engelleme konusundaki kararlılığımızı ve süregelen odağımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Cooper, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak amacıyla koalisyon ve ortak güçlerle koordinasyon içinde hareket etmenin "Amerika'yı, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getirdiğini" söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Arkadaş ne deaşmış ya bu, ne bitiyor, ne tükeniyor, ama bir taraftan var mı yok mu oda belirsiz 48 3 Yanıtla
    Osman Bayram Osman Bayram:
    DEAŞ diye bir şey kalmadı aslında sadece bu bölgede ABD kendi varlığını hissettirmek istiyor ben hala buradayım demeye çalışıyor 5 0
  • ZIPPO null ZIPPO null:
    kendi destekledi şimdi bitiriyor işte abd 28 3 Yanıtla
  • Bir Yolcu Bir Yolcu:
    Suriye devleti baksın bunlar niye operasyon yapıyorlar bi oyun mu donuyo ne oluyo 24 2 Yanıtla
  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    kurdukları örgütleri yeni olusumlarına ortam hazırlamak için imha ediyorlar 20 3 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Bu Amerika’nın yaptıkları hepsi oyundur. Tuzaga düşüyoruz 14 2 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
