Suriye\'de ABD\'den DEAŞ\'a 5 operasyon

Suriye'de hükümet ile YPG arasında sağlanan ateşkes, terör örgütü için de bir devrin sonu oldu. ABD, Suriye'de artık bir devlet olduğunu belirterek, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede işbirliği yapmayacaklarını açıkladı.

ABD, SURİYE'DE DEAŞ'I VURDU

Yeni dönemde ABD'den Suriye'de ilk büyük hamle geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Suriye genelindeki çok sayıda DEAŞ hedefine yönelik beş hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

DEAŞ TESİSLERİ HEDEF ALINDI

CENTCOM'un açıklamasına göre saldırılar; bir haberleşme tesisi, kritik bir lojistik düğüm noktası ve silah depolama sahaları dahil olmak üzere birçok DEAŞ tesisini hedef aldı.

Açıklamada, hedeflerin; sabit kanatlı uçaklar, döner kanatlı (helikopter) hava araçları ve insansız hava sistemleri tarafından atılan yaklaşık 50 hassas mühimmat kullanılarak imha edildiği belirtildi.

"DEAŞ'LA MÜCADELE KONUSUNDAKİ KARARLIĞIMIZI GÖSTERİYOR"

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu hedeflerin vurulması, DEAŞ'ın Suriye'de yeniden canlanmasını engelleme konusundaki kararlılığımızı ve süregelen odağımızı göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Cooper, DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasını sağlamak amacıyla koalisyon ve ortak güçlerle koordinasyon içinde hareket etmenin "Amerika'yı, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getirdiğini" söyledi.