Suriye'de muhaliflerin başkent Şam'a kadar ilerleyişinin ardından 61 yıllık Baas rejimi sona ermiş, Beşar Esad da Rusya'ya kaçmıştı. Esad hükümeti döneminin sona ermesiyle birlikte, Esad rejimi Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, iktidarı İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti'ne devretmeyi kabul etmişti.
İdlib merkezli Suriye Kurtuluş Hükümeti Başkanı Muhammed el-Beşir televizyondan yaptığı açıklamada, 1 Mart 2025'e kadar Suriye hükümetinin geçici başbakan olarak görevlendirildiğini duyurmuştu. 2007 yılında Halep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan el-Beşir, 1 Mart'a dek görevde olacak.
Yönetimin değişmesiyle birlikte sosyal medya hesapları da devredildi. Suriye'deki Bakanlar Kurulu Başkanlığı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda, yeni Başbakan Muhammed el-Beşir'in başkanlığında yeni bakanlar ve rejim hükümetinin eski bakanları bir araya geldi.
Yetkilerin ve kurumların devredilmesiyle ilgili yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Mühendis Muhammed el-Beşir başkanlığındaki Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin devrim bakanları, kurumları devralma ve yetki devri ile işlerin yürütülmesine ilişkin prosedürleri belirlemek üzere devrilen rejimin hükümetiyle bir araya geldi."
Son Dakika › Dünya › Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada - Son Dakika
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