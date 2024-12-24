Suriye\'deki Yeni Yönetim, Muhalif Gruplarla Anlaşma Sağladı

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SURİYE'deki yeni yönetim, muhalif gruplarla 'kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme' konusunda anlaşmaya vardı.

Rejimi deviren silahlı grupların komutanları, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi. Toplantıda yeni yönetimin, 'kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme' konusunda silahlı gruplarla anlaştığı belirtildi.