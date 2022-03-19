Suriye lideri Beşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret - Son Dakika
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BBC

Suriye lideri Beşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret

19.03.2022 17:44
Suriye lideri Beşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret

Suriye lideri Beşar Esad, ülkesinde 11 yıl önce başlayan iç savaşın ardından ilk defa bir Arap ülkesini ziyaret etti.

Suriye lideri Beşar Esad, ülkesinde 11 yıl önce başlayan iç savaşın ardından ilk defa bir Arap ülkesini ziyaret etti.

Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Esad'ın bu ziyareti, Suriye'nin Arap komşularıyla ilişkisini iyileştirmesini sağlayabilir.

Esad ile görüşen BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan, Suriye'nin Arapların güvenliği için kilit bir role sahip olduğunu ve BAE'nin işbirliğini güçlendirmekte istekli olduğunu söyledi.

İki lider hem Suriye'ye insani yardımı hem de ticari ilişkileri görüştü.

Öte yandan ABD bu ziyareti kınadı.

Esad'ın görüştüğü BAE'liler arasında Dubai'nin milyarder yöneticisi Şeyh Muhammed El Maktum da vardı.

Maktum'un 25 çocuğundan biri olan Latifa, 2018'de Dubai'den kaçma girişiminden beri rehin tutulduğunu söylemişti.

Maktum geçen yıl da Maktum altı eşinden Prenses Haya Bint el-Hüseyin ile 500 milyon sterlinlik bir boşanma anlaşması imzalamıştı.

Prenses Haya 2019'da İngiltere'ye kaçmış, telefonu hacklenmiş ve aldığı tehditler nedeniyle büyük güvenlik harcamaları yapmak zorunda kalmıştı.

Mart 2011'de başlayan ve Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 350 bin kişinin ölümüne yol açan iç savaşın ardından Esad sadece, kendisini destekleyen Rusya ve İran'ı ziyaret etmişti.

ABD ise iç savaş bitmeden Suriye lideriyle ilişkilerin normalleştirilmesine karşı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "Esad rejimiyle ilişki kurmak isteyen ülkeleri, bu rejimin son 10 yılda Suriyelilere karşı işledikleri korkunç suçları göz önünde bulundurmaya davet ediyoruz" dedi.

İç savaşın başlamasının ardından Arap ülkelerinin çoğu Suriye ile ilişkileri kesmiş ve Esad'a karşı savaş milisleri desteklemişti.

BAE 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğini tekrar açmış, geçen yıl da diplomatlarını Suriye'ye göndermişti.

Suriye lideri Beşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret
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SON DAKİKA: Suriye lideri Beşar Esad'dan BAE'ye tarihi ziyaret - Son Dakika
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