Suudi Arabistan 3 İHA\'yı İmha Etti

SUUDİ Arabistan Savunma Bakanlığı, Irak üzerinden ülke hava sahasına giren 3 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirterek, "Savunma Bakanlığı uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" açıklamasını yaptı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Türki el-Maliki, yaşanan hava sahası ihlaline ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. Irak yönünden gelen tehdidin önlendiğini aktaran el-Maliki, "17 Mayıs Pazar sabahı, Irak hava sahasından gelerek Krallığın hava sahasına giren 3 İHA engellenerek imha edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Olası tehditlere karşı alınacak tedbirlere de değinen Sözcü el-Maliki, "Savunma Bakanlığı uygun zaman ve mekanda karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Krallığın egemenliğine, güvenliğine, vatandaşlarının ve topraklarında ikamet edenlerin can güvenliğine yönelik her türlü saldırı girişimine karşılık vermek için gerekli tüm operasyonel tedbirleri alacak ve uygulayacaktır" dedi.