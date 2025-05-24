Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor - Son Dakika
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Dünya

Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor

Suudi Arabistan\'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
24.05.2025 10:11
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Suudi Arabistan, 2026'dan itibaren belirli otel ve diplomatik alanlarda sınırlı alkol satışına izin verecek. Sadece bira, şarap ve cider gibi hafif içkiler sunulacak. Vizyon 2030 kapsamında hayata geçirilen bu adım, turizmi canlandırmayı ve ülkeyi küresel etkinliklere açmayı hedefliyor. Satış ve tüketim, yalnızca lisanslı personel tarafından ve sıkı denetim altında gerçekleşecek.

Suudi Arabistan, 2026 yılı itibarıyla turizmi canlandırmak ve küresel etkinliklere ev sahipliği yapabilmek amacıyla belirli bölgelerde alkol satışına sınırlı ölçüde izin vermeye hazırlanıyor. Yeni düzenleme, yalnızca lisanslı oteller, diplomatik alanlar ve belirli turistik tesislerle sınırlı olacak. Sert içkiler kapsam dışı kalırken; şarap, bira ve cider gibi düşük alkollü içkilerin kontrollü şekilde sunulması planlanıyor.

PRENS SELMAN'IN VİZYON STRATEJİSİ

Bu adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın öncülüğünde yürütülen "Vizyon 2030" stratejisi çerçevesinde, ülkenin petrol dışı gelirlerini artırma hedefinin bir parçası olarak atıldı. Yetkililer, bu uygulamanın Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi Körfez ülkelerinde elde edilen turizm başarılarından esinlenerek hayata geçirildiğini vurguladı.

KURALLAR TİTİZLİKLE UYGULANACAK

Yeni sistem kapsamında alkol satışı sadece özel eğitimli ve yetkilendirilmiş personel tarafından yapılabilecek. Sunum ve tüketim süreçleri ise sıkı denetim mekanizmalarıyla kontrol edilecek. Kültürel hassasiyetlerin korunması ve toplumun dini değerleriyle çelişmemesi amacıyla kurallar titizlikle uygulanacak.

İSTİHDAM ARTIŞINA DA KATKI SAĞLAMASI AMAÇLANIYOR

Hükümet yetkilileri, bu düzenlemenin uluslararası otel zincirlerini ve etkinlik organizatörlerini Suudi Arabistan'a çekeceğini, aynı zamanda istihdam artışına da katkı sağlayacağını belirtti. Önde gelen turizm ve konaklama şirketlerinin de bu değişimi yakından takip ettiği, projelerini yeni kurallar doğrultusunda revize etmeye başladığı ifade ediliyor. Suudi Arabistan, attığı bu adımla hem turizm alanında rekabet gücünü artırmayı hem de ülkenin muhafazakâr yapısıyla modernleşme vizyonunu dengelemeyi amaçlıyor.

Suudi Arabistan, Güncel, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor - Son Dakika

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