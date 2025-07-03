Suudi Arabistan\'da THAAD Sistemi Kuruldu

SUUDİ ARABİSTAN'da, ABD yapımı balistik füze savunma sistemi olan THAAD kuruldu.

Suudi Arabistan'da, ABD yapımı THAAD hava savunma sistemini Cidde'deki Hava Savunma Kuvvetleri Enstitüsü'nde gerçekleştirilen törenle hizmete alındı. Hava savunma sistemin, gerekli test ve denemelerinin tamamlandıktan sonra, ülke genelinde personele saha eğitimleri verilerek devreye alındığı bildirildi.

Kısa ve orta menzilli tehditlere karşı geliştirilen balistik füze savunma sistemi THAAD'in, Suudi Arabistan ordusunun hazırlık seviyesini yükseltmeyi ve hava sahası ile kritik tesislerin korunması için gerekli kapasiteyi artırmayı hedefleyen bir savunma projesi çerçevesinde kurulduğu belirtildi.