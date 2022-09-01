Süveyş Kanalı'nı tıkayan 64 bin tonluk gemi saatler içinde kurtarıldı - Son Dakika
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Süveyş Kanalı'nı tıkayan 64 bin tonluk gemi saatler içinde kurtarıldı

01.09.2022 12:22
Süveyş Kanalı'nı tıkayan 64 bin tonluk gemi saatler içinde kurtarıldı

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından bugün yapılan açıklamada, dün karaya oturan ve kanalı tıkayan 252 metre uzunluğundaki petrol tankeri 'AFFINITY V'nin kurtarıldığını duyurdu.

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından bugün yapılan açıklamada, dün karaya oturan ve kanalı tıkayan 252 metre uzunluğundaki petrol tankeri 'AFFINITY V'nin kurtarıldığını duyurdu.

Yetkililer, bu sabah açıklama yaparak 252 metre uzunluğundaki 64 bin tonluk tankerin, Mart 2011 tarihinde karaya oturarak günlerce kanal trafiğini durduran Evergiven gemisinin karaya oturduğu yere yakın olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu sefer kurtarma operasyonunun başarıyla gerçekleştiği ve tankerin saatler içinde 5 römorkör yardımıyla yüzdürüldüğü vurgulandı.

Süveyş Kanalı'nın dar bölgesi olan güney tarafında dümen arızası yaşayarak karaya oturan Affinity V adlı tanker, Portekiz'den yola çıkarak Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'deki limanı Yanbu'ya doğru gidiyordu. Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 2'si, Asya ile Avrupa arasındaki en hızlı yol olan Süveyş Kanalı'ndan geçmektedir.


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Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Süveyş Kanalı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Süveyş Kanalı'nı tıkayan 64 bin tonluk gemi saatler içinde kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Süveyş Kanalı'nı tıkayan 64 bin tonluk gemi saatler içinde kurtarıldı - Son Dakika
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