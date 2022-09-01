Süveyş Kanalı'nı tıkayan 64 bin tonluk gemi saatler içinde kurtarıldı

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından bugün yapılan açıklamada, dün karaya oturan ve kanalı tıkayan 252 metre uzunluğundaki petrol tankeri 'AFFINITY V'nin kurtarıldığını duyurdu.

Yetkililer, bu sabah açıklama yaparak 252 metre uzunluğundaki 64 bin tonluk tankerin, Mart 2011 tarihinde karaya oturarak günlerce kanal trafiğini durduran Evergiven gemisinin karaya oturduğu yere yakın olduğunu ifade etti. Açıklamada, bu sefer kurtarma operasyonunun başarıyla gerçekleştiği ve tankerin saatler içinde 5 römorkör yardımıyla yüzdürüldüğü vurgulandı.