T24\'e erişim engeli Reuters, DPA ve AFP\'nin haberlerine konu oldu

(ANKARA) - T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli kararı, dış basında geniş yer buldu. Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberinde "Türkiye'de sansür giderek artıyor. Şimdi de en büyük Türk haber sitelerinden birine erişim engellendi" denilirken; Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde son haftalarda Türkiye'de çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildiği hatırlatıldı.

Reuters'un "Türk mahkemesi, 'LGBTQ artı propagandası' gerekçesiyle popüler haber portalına erişim engeli getirdi" başlıklı haberinde, "hükümetin çocukları ve aile değerlerini korumayı amaçladığını belirttiği ve Türkiye'deki LGBTQ artı gruplarını hedef alan 'Ailem Güvende' soruşturması kapsamında ay başında birçok kişinin tutuklandığı" hatırlatıldı.

Haberde Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin, yetkililerin söz konusu haber kuruluşunun geçen yıl içinde 'LGBT propagandası' niteliğinde olduğu değerlendirilen 118 içerik ürettiğini tespit etmesinin ardından T24'ün web sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdiğinin kaydedildiği" aktarıldı.

Haberde, "Türk yetkililer, soruşturma kapsamında daha önce de LGBTQ artı derneklerine, aktivistlere ve bağımsız medya kuruluşlarına ait web siteleri ve sosyal medya hesaplarına, Uluslararası Af Örgütü Türkiye şubesinin X hesabı da dahil olmak üzere erişim engeli getirmişti. Söz konusu baskı politikası, hak örgütleri ve Avrupalı ??yetkililerin tepkisini çekti. Avrupa Birliği, tutuklamalar ve web siteleri ile sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engelleri konusundaki endişelerini dile getirerek Ankara'ya ifade ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulundu" ifadelerine yer verildi.

DPA'nın "Türkiye, önde gelen bağımsız haber sitesi T24'e ve X hesabına erişimi engelledi" başlığını taşıyan haberinde, "Türkiye'nin en büyük bağımsız haber sitelerinden birine erişim engellendi. İnternet sansürünü izleme girişimi EngelliWeb, hem haber portalı T24'ün web sitesinin hem de yaklaşık 2 milyon kişi tarafından takip edilen X hesabının kapatıldığını duyurdu" denildi. Haberde 2009 yılında kurulan T24'ün "hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen Türkiye'nin en büyük çevrimiçi medya kuruluşlarından biri" olduğu kaydedildi.

DPA'nın haberinde de son haftalarda Türkiye'de çok sayıda X hesabına erişim engeli getirildiği hatırlatılarak, "İlk engelleme dalgası, LGBT artı derneklerine baskınların düzenlendiği ve aktivistlerin müstehcenlik gibi suçlamalarla gözaltına alındığı 'Ailem Güvende' operasyonu sürecinde gerçekleşti. Türkiye'deki yeni bir borsa skandalı hakkında yorum yapan gazetecilerin ve finans uzmanlarının hesapları da engellendi. EngelliWeb verilerine göre, yalnızca çarşamba günü en az 147 X hesabı erişime kapatıldı" ifadeleri kullanıldı. Haberde Türkiye'nin Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün bu yıl hazırladığı basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 163'üncü sırada yer aldığı bilgisine yer verildi.

AFP'nin "Türkiye, haber sitesinin 'LGBTQ propagandası' nedeniyle kapatıldığını açıkladı" başlıklı haberinde, "Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türkiye önde gelen bağımsız dijital haber sitesi T24'ün internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını 'LGBT propagandası' gerekçesiyle kapattı" denildi. Haberde, bu adımın, yetkililerin LGBTQ topluluğuna yönelik geniş çaplı bir baskı harekatı başlatarak eşcinsel barlarına, gece kulüplerine ve aktivistler ile topluluk üyelerinin evlerine 162 kişi hakkında çıkarılan yakalama kararlarıyla baskınlar düzenlemesinden birkaç hafta sonra geldiği ifade edildi. Haberde kararın çok sayıda Türk gazeteci derneği ve ana muhalefet partisi YENİ Parti'den sert tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Frankfurter Allgemeine gazetesinin "Türkiye'de haber sitesi T24, 'LGBT propagandası' gerekçesiyle erişime engellendi" başlığını taşıyan haberinde, "Türkiye'de sansür giderek artıyor. Şimdi de en büyük Türk haber sitelerinden birine erişim engellendi" ifadelerine yer verildi.