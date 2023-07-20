- Tac Mahal'i sel suları bastı

YENİ DELHİ - Hindistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle Yamuna Nehri'nin taşması sonucu Tac Mahal'in bahçesi sular altında kaldı.

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin ünlü simgelerinden biri olan Tac Mahal'i etkiledi. Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri'nin taşması sonucu Tac Mahal'u su bastı. Turistlerin büyük ilgisini çeken tarihi yapının arka bahçesi sular altında kaldı. Yerel yetkililer, nehrin taşması sonucu sel sularının son olarak 45 sene önce Tac Mahal'in duvarlarına ulaştığını ifade etti.

Hindistanlı yetkililer, iklim krizi nedeniyle şiddetli yağışların sık sık yaşanacağını vurguladı.

17. yüzyılda inşa edilmişti

İslam mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilen Tac Mahal, Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı Şah Cihan'ın 17 Haziran 1631 tarihinde genç yaşta ölen eşi Ercümend Banu Begüm (Mümtaz Mahal) için o zamanki imparatorluğun başkenti olan Agra'da Yamuna Nehri'nin kıyısında inşa edilmişti. Tac Mahal'de Mümtaz Mahal'in ve 1666'da ölen imparator Şah Cihan'ın mezarları yer alıyor.