Tanzanya'da kaplumbağa eti yiyen çocuklar hayatını kaybetti

Tanzanya'nın Zanzibar bölgesinde üzücü bir olay yaşandı. Pemba Kuzey Bölgesi Polis Müdürü Juma Sadi, Cuma günü yaşanan olayda deniz kaplumbağası eti yiyen 22 kişinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

ZEHİRLİ OLABİLECEĞİ ŞÜPHESİ

"Hastaneye kaldırılanların ikisi çocuk ve durumları da kritik" diyen Sadi, deniz kaplumbağası etinin zehirli olabileceğinden şüphelendiklerini belirtti. Ayrıca 3 çocuğun da kaplumbağa eti yedikten sonra öldüğünü ifade etti.

ETTEN ÖRNEK ALINDI

Polis müdürü, deniz kaplumbağası etinden alınan örneklerin test edilmek üzere ilgili makamlara gönderildiğini söyledi. Pemba Adası'nda daha önce de deniz kaplumbağası eti tüketimi nedeniyle benzer ölüm vakaları yaşanmıştı.