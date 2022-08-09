Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı

09.08.2022 21:06

Dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğu ifade edilen yılanlardan biri Tayland'da bir adamın evinin bahçesinde ortaya çıktı. Büyük bir korku yaşamasına rağmen telefonuna sarılan adam, yılanı görüntüledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanların görülme sıklığı da arttı. Başta ülkemiz olmak üzere Avrupa'nın birçok noktasında ortaya çıkan yılanlar, insanlara büyük korku yaşattı. Ancak Tayland'da bu vakaların hiçbirine benzemeyen bir olay yaşandı.

EVİNİN BAHÇESİNDE BULDU

Evinin bahçesine giren bir adam, dünyanın en büyük yılanlarından biri olduğu iddia edilen yılanı, terasına doğru süzülürkengördü. Önce dehşete kapılan adam, korkusunun geçmesinin ardından bu ürkütücü anları kayıt altına aldı. Söz konusu video, sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

YORUMLAR
500
Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira! Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 21:28:50. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş