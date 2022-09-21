'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor

Dünyadaki ülkelerde birbirinden farklı gelenekler mevcut. Bu geleneklerden bazıları normal olarak karşılanırken, bazıları ise duyanların adeta küçük dillerini yutmalarına neden oluyor. İşte bu adetlerden birinin uygulandığı ülkelerin başında Tayvan geliyor.

DAMATTAN ÖNCE BAŞKASI GELİNLE BİRLİKTE OLUYOR

Adete göre damattan önce damadın yakın bir arkadaşı veya herhangi bir akrabası gelinle cinsel ilişkiye giriyor. Bunun yapılma amacı ise gelinin bekaretini almak.

"SIKICI BİR GÖREV" OLARAK TANIMLANIYOR

Tayvan gelenekleri, kulağa pek hoş gelmese de, 'gelinin bekaretini alma' diye tabir ettikleri konuyu 'damatlar için sıkıcı bir görev' olarak niteliyor. Bu sebeple yakın arkadaş ya da akrabanın bu görevi damadın adına yerine getirmesi gerektiğine karar vermiş.