Teksas'taki mülteci faciasında ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Teksas'taki mülteci faciasında ölü sayısı 50'ye yükseldi

28.06.2022 15:36
Teksas'taki mülteci faciasında ölü sayısı 50'ye yükseldi

ABD'nin Teksas eyaletinde terk edilmiş bir TIR kasasında ölen mültecilerin sayısı 50'ye yükseldi.

ABD'nin Teksas eyaletinde terk edilmiş bir TIR kasasında ölen mültecilerin sayısı 50'ye yükseldi. Açıklamayı yapan sınır komşusu Meksika'nın Dışişleri Bakanı, hayatını kaybeden 50 mülteciden 22'sinin Meksikalı olduğunu duyurdu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, ABD'li yetkilere dayandırdığı açıklamasında hayatını kaybeden 50 mültecinin 22'sinin Meksikalı, 7'sinin Guatemalalı ve 2'sinin Honduraslı olduğunu duyurdu. Bölgeye konsolos düzeyinde yetkili gönderen Bakan Ebrard, kimlik belirleme çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak "Yastayız. Büyük trajedi" dedi. ABD'li yetkililer ve TIR'ın bulunduğu San Antonio kenti Belediye Başkanı soruşturmanın ABD iç güvenliğinden sorumlu 'Homeland Security' tarafından devralındığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan San Antonio kentinde, dün bir ihbar sonucu terk edilmiş bir TIR'ın kasasında mülteci olduğu tespit edilen onlarca ceset bulunmuştu. Kapısı kilitlenen TIR'ın kasasındaki mülteciler, yaklaşık 39 derece üzeri sıcaklıkta havasız kalmış ve çoğu hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada ilk belirleme göre 46 mültecinin can verdiğini belirtmişti.


YORUMLAR
500
ABD'de terk edilmiş tırda 46 göçmen ölü bulundu ABD'de terk edilmiş tırda 46 göçmen ölü bulundu Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu Texas'ta terk edilmiş bir kamyonun kasasında en az 40 kişi ölü bulundu
Kaynak: DHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sonora, Teksas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Teksas'taki mülteci faciasında ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Ortağı tarafından pompalı tüfekle öldürülen adamın cansız bedeni 8 gün sonra bulundu
15:47 Marcao, Sevilla ile söz kesti! Teklif edilen 10 milyon euroluk bonservis bedeli taraftarın tepkisini çekti
15:47 21 yaşındaki şarkıcı Yrma Lydya, 79 yaşındaki kocası tarafından öldürüldü!
15:30 Iğdır'da 38 ayrı suçtan aranıyordu! Saklandığı bazada yakalandı
15:28 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maskeler geri gelecek mi?" sorusunu cevapladı: Kötü günler geride kaldı, müsterih olun
15:06 Fenerbahçe, Emre Mor'u renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
14:49 Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrolünde yer aldığı Barbie filminin ilk set fotoğrafları paylaşıldı
14:46 CHP'li Özgür Özel, AK Parti'ye Aykut Erdoğdu üzerinden seslendi: Biz ne ses kayıtları duyduk, gıkınız çıkmadı
14:46 Bakan Nebati, BDDK'nın kredi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi: Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın
14:45 Uçaktaki olaya FBI dahil oldu! Bir adam ilişkiye girdiği anları tüm yolculara gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 16:05:42. #1.13#
SON DAKİKA: Teksas'taki mülteci faciasında ölü sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement