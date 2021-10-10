Tepki toplayan yasak! Kadınların televizyonda pizza yemesini engellediler

Kadınlara yönelik yasakları sıkça tartışılan İran'ın aldığı yeni karar da tartışma yarattı. İran Radyo ve Televizyon Kurumu, kadınların pizza yerken görüntülenmesini yasakladı. Ayrıca televizyonda kırmızı renki içecekler de tüketemeyecekler.

RESMEN YASAKLADILAR

Govorit Moskva radyosunun haberine göre İran Radyo ve Televizyon Kurumu(IRIB), pizza yiyen kadınların yer aldığı video içeriklerinin televizyonda gösterilmemesi için televizyonlara bir yazı gönderdi.

KIRMIZI İÇECEKLER DE İSTENMİYOR

Habere göre İran'da ayrıca kızların deri eldiven giydiği, sandviç yediği veya kırmızı içecekler içtiği videoların gösteriminden vazgeçilmesi öneriliyor,. Televizyon şovlarında kadınlara çay servisi yapan erkeklerin yer aldığı görüntüler de yasaklı içerik kapsamına girdi.

SANSÜRÜ TELEVİZYONLAR YAPACAK

IRIB yetkilileri, sakıncalı içeriği filtrelemek için kadınların ve erkeklerin ev ortamında bulunduğu videoları izleyecek, yayın akışı (streaming) sağlayan platformlar ise içeriklerdeki sansürü kendileri gerçekleştirecek.