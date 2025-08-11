Texas\'ta Sel, Dinozor İzlerini Ortaya Çıkardı

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan sel, 110 milyon yıllık dinozor izlerini ortaya çıkardı.

ABD'nin Texas eyaletinde geçen ay meydana gelen selin ardından bölgede inceleme yapan gönüllüler, daha önce toprakla kaplı olan dinozor ayak izlerini ortaya çıkardı. Uzmanlara göre izler, 110 ila 115 milyon yıl öncesine ait.

University of Texas Austin'den paleontologlar, bu izlerin bir kısmının daha önce tespit edildiğini, fakat bazıların ilk kez sel sularının yıkamasıyla gün yüzüne çıktığını belirtiyor. Uzmanlar, izlerin bazılarının 'Acrocanthosaurus' benzeri iki ayaklı bir etçil dinozora ait olduğu düşünüyor. Bir kısım izin de Texas'ın simgelerinden olan 'Paluxysaurus' benzeri büyük otçul bir dinozora ait olabileceği tahmin ediliyor.