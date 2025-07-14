Texas\'ta Sel Uyarısı: 129 Ölü

ABD'nin Texas eyaletinde, 129 kişinin hayatını kaybettiği selin ardından devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle 'ani sel baskını' uyarıları yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, eyaletin güneydoğusundaki San Saba bölgesi için ani sel uyarısı yayımlarken, Sutton bölgesindeki sellerde bazı araçların suya kapıldığı ve Sutton'un bazı kesimlerinde vatandaşlara zorunlu tahliye emri verildiği bildirildi. Bölge sakinlerinin telefonlarına gönderilen uyarılarda, "Bu, tehlikeli ve yaşamı tehdit eden bir durum. Sel baskınına maruz kalan ya da tahliye emri verilen bir bölgeden ayrılmıyorsanız, lütfen seyahat etmeye çalışmayın" ifadeleri kullanıldı.